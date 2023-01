Volg de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi op rtvdrenthe.nl

In poule A kruisen DZOH, Valthermond, HOVC, ZZVV en ASVB de degens met elkaar. Van die vijf ploegen maakte DZOH tot nu toe de meeste indruk. Alle acht duels (vier in de voorronde en vier in de kwartfinale) werden gewonnen. Ook ZZVV is bezig aan een zeer sterk toernooi. De zaterdagderdeklasser is ook nog ongeslagen. In de voorronde werden alle duels gewonnen en in de kwartfinale werd er slechts één keer puntenverlies geleden, in het duel tegen oud-winnaar Noordscheschut (1-1). Valthermond was in de Mondenhal in de kwartfinale te sterk voor Titan, Sellingen, GOMOS en Stadskanaal. ASVB werd, achter Rolder Boys en LTC, derde in de Borkerkoel in Westerbork.