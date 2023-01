Alcides en trainer Wilko Niemer na seizoen uit elkaar

VOETBAL - Alcides en hoofdtrainer Wilko Niemer gaan na dit seizoen uit elkaar. De oefenmeester, Alcideaan in hart en nieren, is dan zes seizoenen lang de technisch eindverantwoordelijke geweest bij de Meppeler club.

Onder Niemer keerde Alcides in 2018 terug in de Hoofdklasse, waarna hij heeft gebouwd aan een team met veel 'eigen' spelers. Op dit moment presteert de hoofdmacht van de Meppeler zondagclub wisselvallig in de Vierde Divisie, maar de zege in laatste wedstrijd voor de winterstop bij Alphense Boys (1-3) staat Alcides weer boven de degradatiestreep.