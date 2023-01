Tussenronde Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi vanavond live op TV Drenthe

Vijf ploegen strijden in sporthal Angelslo in Emmen voor het laatste ticket voor de grote finaledag over drie dagen: SVBO, Valthermond, Achiles 1894, Dalen en Gramsbergen.

De eerste wedstrijd, tussen Achilles 1894 en Dalen begint om 18.00 uur. Ben je niet in de sporthal in Emmen vanavond? Niet getreurd, want TV Drenthe zendt de tussenronde in zijn geheel live uit.