Live: alle uitslagen in de tussenronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

Wie wordt de zesde en laatste finalist van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en voegt zich aanstaande zaterdag bij vv Hoogeveen, DZOH, HZVV, Germanicus en Noordscheschut? Dat weten we na de tussenronde van vanavond.

Vijf ploegen strijden in sporthal Angelslo in Emmen voor het laatste ticket voor de grote finaledag over drie dagen: SVBO, Valthermond, Achiles 1894, Dalen en Gramsbergen.