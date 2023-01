Mike Willems nieuwe technisch manager van FC Emmen

Dat meldt Voetbal International . Volgens het weekblad heeft Willems een contract voor anderhalf jaar getekend en is hij al begonnen aan zijn klus.

De 52-jarige Willems was drie seizoenen de technische manager van PEC Zwolle. Na de degradatie van vorig seizoen ging de organisatiestructuur van de club op de schop en moest Willems vertrekken.

Willems was het oneens met PEC Zwolle en had daarom een zaak aangespannen. De arbitragecommissie van de KNVB bepaalde dat Willems recht heeft op 63.617,40 euro van PEC Zwolle. Willems eiste 175.000 euro. Zwolle zette Willems op non-actief en betaalde het salaris elke maand door. Het contract werd per 1 januari 2023 ontbonden.