Liveblog: FC Twente - FC Emmen [1-0; Van Wolfswinkel]

De laatste keer dat deze wedstrijd in de eredivisie werd gespeeld was in oktober 2020. Toen speelden de Drenten in een lege Grolsch Veste gelijk tegen FC Twente. De goal van FC Emmen kwam toen op naam van Michael de Leeuw. Lukt het de ploeg van Lukkien vanavond ook om een punt (of meer) mee te nemen richting Emmen?