Dick Lukkien: 'FC Twente is zwaar favoriet'

FC Emmen trapt morgenavond in de Grolsch Veste het nieuwe jaar af tegen FC Twente, de nummer 5 in de eredivisie. Gezien de resultaten voor de lange winterbreak is de Enschedese club de zwaarst mogelijke opponent. Twente behaalde in eigen huis namelijk 19 punten uit 7 duels en daarmee is de ploeg van trainer Ron Jans de best presterende ploeg voor eigen publiek.

"FC Twente is dan ook zwaar favoriet", vindt FC Emmen-trainer Dick Lukkien. "Ik vind Twente echt een goede ploeg en daarom hebben we ook heel bewust voor Feyenoord gekozen als generale repetitie in de voorbereiding, omdat het spel van Twente te vergelijken is met dat van de koploper in de eredivisie."

Neus op de feiten

Die wedstrijd in De Kuip verliep voor FC Emmen allesbehalve naar wens. "We gingen eraf met 5-0. Dat vond ik veel te veel. Maar uiteindelijk hoeft dat helemaal niet erg te zijn. We werden nog eens met de neus op de feiten gedrukt en aan ons nu de schone taak om te laten zien of we ervan geleerd hebben."

'Gegroeid in het verdedigen'

Het gevoel van de oefenmeester richting het duel van morgen is in ieder geval goed. "Ik vind dat we de afgelopen weken goed getraind hebben, dat we gegroeid zijn in het verdedigen en nog meer helder hebben wat we willen met ons spel aan de bal."

Verwachte opstelling

Lukkien start tegen FC Twente naar alle waarschijnlijkheid met Mickey van der Hart, Mohamed Bouchouari, Miguel Araujo, Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet, Keziah Veendorp, Jari Vlak, Mark Diemers, Rui Mendes, Richairo Zivkovic en Ole Romeny. Meest opvallende naam in de basis is die van Jari Vlak, die de afgelopen drie competitieduels bankzitter was. De basisplaats voor de Volendammer gaat ten koste van Lucas Bernadou.