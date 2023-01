Inlineskater Rémon Kwant zegt baan op en gaat vol voor z'n sport in Italië

"Tien jaar geleden kon ik nog als 'broekie' meetrainen met senioren als Ronald en Michel Mulder met de nodige Europese en wereldtitels achter hun naam. Maar de afgelopen jaren stond ik er helemaal alleen voor. Geen groep van hetzelfde niveau om mee te trainen en geen trainer langs de kant. Ik heb er het beste van gemaakt door regelmatig mijn concurrenten in het buitenland op te zoeken. Maar helaas bracht dat me niet waar ik op gehoopt had."

Kwant zal de komende tijd wat heen en weer moeten pendelen tussen Italië en Nederland. "Het idee is om zoveel mogelijk in Italië te zijn. Vooral daar wil ik me voorbereiden op de EK in Frankrijk en het WK in Italië. Maar uiteraard zal ik ook nog regelmatig in Nederland zijn voor wedstrijden en de nationale selectietrainingen. Want ik moet me wel eerst kwalificeren voor het EK en WK."