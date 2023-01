Nieuwe technische manager FC Emmen: 'Ik sla niet gelijk met mijn vuist op tafel'

Desalniettemin spraken we Willems, die tien jaar lang werkzaam was bij PEC Zwolle (eerst als scout en daarna als technisch manager) alvast kort voor een nadere kennismaking. "Ik ben iemand die graag met anderen samenwerkt, maar ik heb wel een duidelijke mening. Die heb ik inmiddels met Ronald en Jurjan gedeeld en ook Dick is grotendeels op de hoogte, maar ik ben niet iemand die direct met de vuist op tafel slaat."