FC Emmen kan niets doen aan ongeslagen thuisstatus FC Twente: 2-0

VOETBAL - FC Emmen is 2023 begonnen met een nederlaag. Tegen FC Twente, dat dit seizoen thuis nog zonder nederlaag is, werd het 2-0. Van Wolfswinkel zorgde al heel snel voor de 1-0 en diep in de tweede helft besliste Michal Sadilek het eenzijdige duel met een fraai treffer zijn linkerbeen.

Door de nederlaag blijft FC Emmen, in ieder geval voorlopig, steken op plek 16 in de eredivisie. De Drentse club heeft 11 punten uit 15 duels. Twente klimt door de zege in ieder geval voor één dag naar plek 4.

Vroege achterstand

FC Twente kwam furieus uit de startblokken en kwam ook razendsnel op voorsprong. Een voorzet van links van Virgil Misidjan werd per ongeluk getoucheerd door Mohamed Bouchouari, waarna Ricky van Wolfswinkel de enige was in de zestien van Emmen die attent reageerde. De topschutter van de Enschedeërs tikte de bal langs Micky van der Hart en scoorde zo zijn zesde goal van het seizoen.

Rui Mendes had Emmen, dat eigenlijk continu in de achteruit moest in de beginfase, wel heel snel op gelijke hoogte kunnen of misschien wel moeten brengen maar de Portugees treuzelde te lang oog in oog met Twente-doelman Lars Unnerstal. Lorenzo Burnet was de volgende die een snelle gelijkmaker op zijn schoen had, maar leek te twijfelen tussen een voorzet en een schot.

Daarna werd Emmen weer ver achteruit gedrongen door de thuisclub, maar de roodhemden creëerde weinig echte kansen en leken moeite te hebben met de kleine ruimte die Emmen. Toch had met name Van Wolfswinkel de marge naar twee kunnen tillen voor rust. Aan de andere kant was Mark Diemers nog gevaarlijk met een afstandsschot die door Unnerstal tot corner werd verwerkt.

Tweede helft

FC Emmen hield de marge dus beperkt en dus kansrijk voor een resultaat, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat na rust er totaal niet inzat. FC Emmen was slordig in de omschakeling en kreeg eigenlijk geen enkele kans. De schaarse dat de Emmenaren in de buurt van de vijandelijke zestien kwamen gaf vooral Bouchouari zwakke voorzetten.

In de 67e minuut viel de beslissing. Nadat Van Wolfswinkel al een keer voorlangs had geschoten was het Michal Sadilek die fraai afrondde. Met zijn linkerbeen verschalkte hij Van der Hart: 2-0.