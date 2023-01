Dick Lukkien: 'Een reguliere nederlaag met realistisch spel'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien telde drie momenten dat zijn ploeg vanavond op gelijke hoogte had kunnen komen met FC Twente, dat al heel vroeg via Van Wolfswinkel op voorsprong was gekomen. "Rui Mendes, Mohamed Bouchouari en Mark Diemers hadden kunnen scoren, maar verder creëerden we te weinig."

Wat de oefenmeester positief stemde was de manier waarop zijn ploeg verdedigde. "We hebben geleerd van het duel tegen Feyenoord, toen we veel te veel ruimte weggaven. We bleven als team bij elkaar." Ook had Lukkien lovende woorden over spits Richairo Zivkovic. "Hij speelde vol overgave, zowel verdedigend al aanvallend."