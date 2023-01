Finale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi live op TV Drenthe

VOETBAL - Weet vv Hoogeveen, net als de vorige editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, te winnen of worden de blauwhemden vandaag onttroond in sporthal Angelslo in Emmen? Daarvan kunt u live getuige zijn. In de sporthal of voor de buis. TV Drenthe zendt de finaledag namelijk in zijn geheel uit.