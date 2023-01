Mickey van der Hart: 'Het zat er niet in. Zij waren gewoon beter'

VOETBAL - FC Emmen-doelman Mickey van der Hart was na afloop redelijk kort in zijn analyse over het duel tegen FC Twente, die Emmen vrij kansloos met 2-0 verloor. "Het zat er niet in vanavond. We speelden tegen een ploeg die beter was."

"Die vroege tegengoal was natuurlijk waardeloos, maar daarna hielden we de marge lang op één treffer en hoe langer het maar 1-0 blijft hoe onrustiger een tegenstander kan worden. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we te weinig konden uitrichten in aanvallend opzicht. Of dat dan simpel de kwaliteit van FC Twente is? Nee, ik kijk dan ook naar ons spel. Wij kunnen echt beter aan de bal dan dat we hebben laten zien."

De blik gericht op VVV in de beker