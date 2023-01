Bram Freie volgend seizoen trainer van HZVV

VOETBAL - Bram Freie uit Nijverdal wordt na dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van 4e divisionist HZVV uit Hoogeveen. De 37-jarige oefenmeester is nu nog werkzaam bij SVI uit Zwolle en werkte daarvoor als hoofdtrainer bij Hulzense Boys en Blauw Wit'66.

Freie heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract, met een optie voor een tweede jaa

Jonge trainer

Freie stapte al op jonge leeftijd het trainersvak in. Hij was begin twintig toen hij zijn trainersdiploma TC 2 haalde. Bij Hulzense Boys, waar hij 147 wedstrijden in het eerste elftal speelde, ontfermde hij zich onder andere zes seizoenen over de D1-pupillen. Later deed hij ervaring op bij de B- en A-junioren van Excelsior'31 in Rijssen. Bij die club was hij ook twee seizoenen uiterst succesvol met het tweede elftal.

Steeds een stapje hoger

Sinds 2015/2016 is Freie hoofdtrainer. Hij begon bij zaterdagderdeklasser Blauw Wit'66 in Holten, waar hij twee seizoen werkte. In de zomer van 2017 verkaste hij - nadat hij met Blauw Wit'66 via de nacompetitie was gepromoveerd - naar tweedeklasser Hulzense Boys. In de drie seizoenen bij de club uit Nijverdal werd hij 7e, 5e en 2e, waarna hij de overstap maakte naar SVI. Bij de club uit Zwolle, die uitkomt in de 1e klasse E (de klasse van DZOH en Noordscheschut) is hij nu bezig aan zijn derde seizoen.

'Handhaven'

Freie kijkt uit naar zijn nieuwe job. "Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop natuurlijk dat HZVV zich gaat handhaven. De jongens hebben me overigens verzekerd dat dat gaat gebeuren."

Bestuurslid voetbalzaken Marcel Schoemaker van HZVV laat in een reactie weten dat 'het totale plaatje' klopte. ,,Bram is jong, enthousiast en heeft een goed verhaal. Hij past bij de club en past bij de staf. Dat is voor ons belangrijk. Hij is aimabel en staat voor aanvallend voetbal. We hebben in het verleden vaker jonge trainers de kans gegeven en zijn daar redelijk succesvol mee geweest."

Brunsting en Scholing