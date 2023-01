LIVE: De finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

VOETBAL - Wordt vv Hoogeveen opnieuw de winnaar van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, of gaat die eer dit jaar naar HZVV, Noordscheschut, Germanicus, DZOH of SVBO? Het antwoord volgt vandaag, tijdens de finaledag.

De finaledag is in z'n geheel te volgen op TV Drenthe, of via onderstaande stream: