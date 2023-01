SVBO wint na penalty's voor het eerst Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

ZAALVOETBAL - SVBO uit Barger-Oosterveld heeft in Emmen voor het eerst in de clubhistorie het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gewonnen. In de finale tegen zesvoudig winnaar vv Hoogeveen moesten strafschoppen de beslissing brengen. De geelhemden wonnen die penaltyserie met 3-1.