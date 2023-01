DOS '46 is niet opgewassen tegen sterk LDODK: 17-24

KORFBAL - DOS '46 heeft de Noordelijke derby van de Korfbal League verloren. Thuis in Nijeveen verloor het van LDODK uit Gorredijk met 17-24. Het was de derde opeenvolgende nederlaag op rij voor de ploeg van trainer Henk Jan Mulder.

DOS '46 verloor de laatste twee wedstrijden van de competitie en dus was de ploeg van trainer Henk Jan Mulder afgezakt naar de zevende plaats op de ranglijst. Tegenstander LDODK kwam juist met een stuk meer zelfvertrouwen naar Nijeveen. De ploeg uit Gorredijk won in het vorige jaar spectaculair van korfbalgrootmacht PKC met 24-21.

Toch was het DOS '46 dat beter uit de startblokken kwam. In de beginfase kwam de ploeg uit Nijeveen zelfs op een 4-1 voorsprong door middel van Leander Zwolle, Kim Petersen, Christian Dekkers en Fardau de Boer. Maar wie dacht dat er een verrassing in de maak zou zijn, had het mis.

Pijlsnel repareerde LDODK de schade en boog de achterstand om in een 4-6 voorsprong. De internationals van de Friezen lieten zich gelden in die eerste helft; Harjan Visscher, Femke Faber en Ran Faber waren diverse malen trefzeker en zorgden voor een ruststand van maar liefst 5-13.

LDODK komt niet in de problemen

In de tweede helft vocht DOS '46 voor wat het waard was, maar het kwam niet dichterbij LDODK. Opnieuw bleek dat de ploeg uit Nijeveen moeite had om de korf te vinden. Uiteindelijk werd het 17-24 voor de Gorredijkers.

Trainer Henk Jan Mulder moest na afloop erkennen dat LDODK een maatje ter groot was. "De vorige twee wedstrijden die we verloren, hadden we ook zeker kansen om te winnen, maar dat was vanavond niet zo. LDODK was echt te sterk. Daar waren wij niet tegen opgewassen. Je hoopt vooraf het ze moeilijk te maken, maar na een goed begin zijn we daar niet in geslaagd."