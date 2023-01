Sudosa-Desto kan niet stunten tegen koploper VV Utrecht

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto konden vanmiddag niet stunten tegen koploper VV Utrecht. In de eigen sporthal Olympus was het team uit Utrecht met 1-3 te sterk voor de ploeg van het trainersduo Afman en Sikkema.

Door de nederlaag blijft Sudosa-Desto tiende in de Eredivisie met 13 uit 13. Woensdag komen de Assenaren opnieuw in actie. Eurosped is om 20:00 uur in Assen de tegenstander.

Gelijk opgaand

Sudosa gaf de koploper van de Eredivisie goed partij. De ploeg speelde met veel energie en kon scorend goed meekomen. Op 8-8 namen de gasten een sprintje en maakten ze vier punten achter elkaar. De gasten liepen verder uit en ook een goede servicebeurt van Manon Torenbeek kon het tij niet meer keren. Utrecht won de eerste set met 17-25. Paula Boonstra sloeg in de openingsset de meeste punten binnen (vijf).

Goed begin

Sudosa begon goed aan de tweede set en nam al snel een 7-2 voorsprong. Met name Boonstra bleef een plaag voor de Utrechtse verdediging, maar ook verdedigend stonden de Asser vrouwen prima. Maar VV Utrecht knokte zich terug in de wedstrijd en verkleinde de achterstand tot twee punten (12-10) en kwam bij 13-13 voor het eerst in de tweede set langszij. Sudosa Desto was mentaal geknakt en ook twee time-outs brachten geen verbetering. Met name de servicebeurt van Lisa Kersten leverde Utrecht een handvol punten op. De gasten liepen verder uit om de tweede set met 20-25 te winnen.

Snelle derde set

Torenbeek opende de derde set met een uitstekende servicebeurt. Sudosa nam een 5-0 voorsprong. Maar in tegenstelling tot de tweede set kon Sudosa deze keer de voorsprong wel vasthouden. Utrecht was niet bij de les en Sudosa liep snel uit naar een grote voorsprong, om de set uiteindelijk met 25-17 te winnen.

Spannend