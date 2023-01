Zilver voor Deelstra en Hendrikse bij NK halve marathon Egmond

ATLETIEK - Tom Hendrikse en Andrea Deelstra hebben zilver gewonnen bij het NK halve marathon in Egmond.

Bij de vrouwen ging Andrea Deelstra lange tijd aan de leiding. Maar de atlete die opgroeide in Dwingeloo werd na zeventien kilometer ingehaald door Nienke Brinkman. De winnares finishte in een tijd van 1 uur 18 minuten en 23 seconden, Deelstra volgde met een eindtijd van 1.19.40.

De tijden lagen minuten boven de parcoursrecords bij zowel de vrouwen als de mannen, maar dat had alles te maken met de omstandigheden. De tegenwind op het stuk van 7 kilometer over het strand tussen Egmond aan Zee en de opgang naar Castricum was zo krachtig dat de hardlopers daar amper tegenop konden boksen.