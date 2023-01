FC Emmen Podcast #18: 'El Messaoudi geeft middenveld meer dynamiek'

VOETBAL - Een kansloze nederlaag of misschien zelfs wel een ingecalculeerd verlies. Zo omschrijven de analisten de 2-0 van FC Emmen bij FC Twente afgelopen vrijdag. De elf spelers die Ron Jans het veld instuurde bleken stuk voor stuk beter dan die van Emmen. Geen schande uiteraard, want bij de nieuwe nummer 4 van de eredivisie kan je verliezen. Over zes dagen, tegen Cambuur, is dat een compleet ander verhaal.

Het duel in Enschede leverde overigens wel genoeg bruikbare informatie op. Zo bleek, volgens Theo ten Caat, dat de Drentse club voor een duel bij een topclub als Twente niet dynamisch genoeg is op het middenveld. "Met Veendorp, Diemers en Vlak mis je een speler die van zestien tot zestien kan spelen. Dat is op zich geen ramp als de voorwaartsen balvast zijn en dreiging hebben, maar ook die spelers kwamen niet in het stuk voor."

Stootkracht

Kan Ahmed El Messaoudi die rol als lopende middenvelder niet prima invullen?", vraagt Niels Dijkhuizen zich af. "Die is toch gehaald voor meer stootkracht." Ten Caat kan zich daar wel in vinden. "Die kan dat inderdaad. Die moet snel gaan spelen, vind ik. Als het kan zou je hem via het duel van woensdag in de beker tegen VVV moeten klaarstomen voor een basisplaats tegen Cambuur." Dat duel, komende zondag om 16.45 uur, is een cruciale. "Daar valt of staat heel veel mee", aldus Heuvelman. "Die moet gewoon gewonnen worden."

Darfalou en Willems

Of dan de eerste gewenste versterking, Oussama Darfalou, al kan spelen is onduidelijk. Sterker nog, tijdens het opnemen van de podcast is er nog steeds geen witte rook vanaf De Oude Meerdijk waar sinds vorige week Mike Willems de nieuwe technisch manager is. "Een man met een matig cv hoor", vindt Heuvelman. "Hoe komen ze eigenlijk bij hem terecht en wat kan en mag hij doen naast Ronald Lubbers, die volgens Ten Caat de 'Berlusconi van FC Emmen' is?"