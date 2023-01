Basisplaats voor Heylen, Dirksen en El Messaoudi in bekerduel tegen VVV

Voor een plek bij de laatste zestien in de KNVB Beker moet FC Emmen morgenavond zien af te rekenen met VVV in Venlo, de nummer 6 uit de Keuken Kampioen Divisie. Net als de Drentse club bereikten de Limburgers deze tweede ronde na een moeizame bevalling in de eerste ronde.

Waar FC Emmen de grootst mogelijke moeite had met AFC en pas na verlenging met 2-3 won, kwam VVV heel goed weg tegen Dongen. Na lang tegen een 1-0 achterstand te hebben aangekeken kantelden de geelhemden het duel in het laatste kwartier en zorgde ex FC Emmen-speler Sven Braken uiteindelijk - in de laatste minuut van de officiële speeltijd - voor de 1-2.

'Voor een kleine club is de beker de enige kans op een prijs'

Bij de Drentse club bleek afgelopen vrijdag al dat er geen enkele speler het duel in De Koel minder belangrijk vindt dan de kelderkraker van aanstaande zondag tegen Cambuur. Mickey van der Hart liet na het duel tegen FC Twente al weten dat hij graag nog eens een bekerfinale wil spelen en vandaag had Ahmed El Mesaoudi woorden van dezelfde strekking. "Als kleine club is dit eigenlijk de enige manier om een prijs te pakken. Ondanks dat de weg nog lang is en alle topclubs nog in het toernooi zitten, vind ik dat we er vol voor moeten gaan."

Geen Veldmate en Burnet

Dick Lukkien kan tegen VVV geen beroep doen op Jeroen Veldmate en Lorenzo Burnet. Van die twee verwacht de oefenmeester dat de eerste zondag wel weer inzetbaar is. "Burnet daarentegen is afwachten. Hij viel vrijdag uit met een heupblessure en heeft inmiddels een MRI-scan ondergaan."