Voormalig wielerprof Erik Dekker wordt directeur wielerploeg Allinq

Dekker was beroepsrenner van 1992 tot 2006 en won ondermeer vier Tour-etappes. Van 2007 tot en met 2015 was hij actief als ploegleider bij Rabobank. Vanaf 2014 ging de ploeg verder als Team LottoNL-Jumbo. In 2016 nam hij afscheid van de professionele wielersport.