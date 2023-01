Arianne Hartono bereikt laatste ronde kwalificatie Australian Open

TENNIS - Arianne Hartono heeft ook haar tweede partij gewonnen in de kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De tennisster uit Meppel versloeg thuisspeelster Destanee Aiva in drie sets: 3-6, 6-3, 7-6.

Na een spannende derde set liep Hartono in de tiebreak van 3-3 uit naar 6-3. Aiva kwam terug tot 6-6, wat in deze beslissende set een tiebreak tot de tien opleverde. Na een uur en 58 minuten benutte ze bij 9-6 haar eerste matchpoint tegen de mondiale nummer 325, die met een wildcard was toegelaten.

De 26-jarige Hartono heeft nog één overwinning nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. De Drentse maakte een jaar geleden in Melbourne haar debuut op een grandslamtoernooi. Na drie zeges in de kwalificatie moest ze het toen in de eerste ronde afleggen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Braziliaanse wacht in laatste kwalificatieronde

In de laatste kwalificatieronde treft Hartono de Braziliaanse Laura Pigossi, de nummer 14 van de plaatsingslijst in de voorronden en 113e op de wereldranglijst. Zij hoefde niet in actie te komen tegen de Japanse Misaki Doi.