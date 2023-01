FC Emmen speelt vanavond in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen VVV-Venlo. Eerder speelde FC Emmen in de KNVB Beker een moeizame wedstrijd tegen de amateurploeg ADO '20. Daarin werd pas in de verlenging met gewonnen met 1-2. Ook de tegenstander van vanavond had geen gemakkelijke eerste ronde. Pas in de 90e minuut werd de winnende goal gemaakt tegen VV Dongen, eveneens een amateurploeg. De wedstrijd begint om 20:00 uur.