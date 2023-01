Van Emmen naar Manchester: de wonderlijke carrière van Wout Weghorst

Vertrek bij FC Emmen

In de zomer van 2014 komt er na zo'n twintig doelpunten in ruim zestig wedstrijden een einde aan het dienstverband van Weghorst bij FC Emmen. Gall wil hem behouden, maar daar gaat de clubleiding niet mee akkoord. "Hij had in zijn contract een optie die financieel niet verantwoord was voor de club. Ik had dat contract natuurlijk niet afgesloten, maar ik kon er ook niet voor gaan liggen. Het was een keuze van de leiding."

Kroketten

Na zijn vertrek bij Emmen geeft Weghorst in interviews soms af op zijn voormalige werkgever. Het krokettenverhaal is inmiddels 'berucht'. Gall zucht even, maar kan er nu wel om lachen. "Daar is hij ook door onze spelers op aangesproken. Hij moest niet zulke onzin uitkramen", vertelt Gall. "Bij Emmen kreeg je als er niet gespeeld werd eens in de maand een gehaktbal of een kroket. Wout deed alsof we dat elke dag deden en dat is dikke flauwekul. Misschien was dat een beetje puberaal gedrag van hem."

Heracles

Weghorst vertrekt in 2014 naar Heracles Almelo. Daar speelt hij met onder anderen Menno Heerkes, die inmiddels in de 4e Divisie bij vv Hoogeveen voetbalt. De in Hardenberg geboren Heerkes kijkt er wel van op dat Weghorst het nu tot Manchester United schopt. "Daar mag hij wel heel trots op zijn en hij verdient het ook, Wout is een echte winnaar, hij geeft altijd alles", vertelt Heerkes. "Technisch was Wout eerst niet zo sterk, maar hij heeft zich altijd weten te verbeteren."

Na de periode bij Heracles hebben beide spelers altijd contact met elkaar gehouden. Heerkes stelt dat het niet altijd gemakkelijk was met Weghorst in de groep: "Het was wel wennen voor het team, hij eist heel veel van zichzelf, maar ook van zijn medespelers en dat wordt niet altijd door iedereen op prijs gesteld."