Roelof Thijs vreest voor toekomst WK ijsspeedway: 'doet hartstikke zeer'

Boycot van de Russen

Hoekstra is ook somber over de nabije toekomst van het evenement. Want sinds vorig jaar ontbreken ook de Russen in de strijd om de wereldtitel. Sinds de oorlog in Oekraïne worden zij geboycot.

"Er is vrij weinig jonge aanwas in de landen om ons heen. Met alle respect voor de oude garde die nog steeds racet. Daar komen de mensen ook nog steeds voor naar de stadions. Maar dat houdt een keer op", vertelt hij.

IJsspeedway zonder Russen is hetzelfde als schaatsen zonder Nederlandse. "Het is voetballen zonder bal", vult Thijs aan. "Het zijn jongens die echt motor kunnen rijden. En het voordeel voor hen is nu dat ze nog volop rijden daar. Dus ze worden nóg sterker."

'Kans klein dat we volgend jaar wél organiseren'

"Ik schat de kans laag in dat wij volgend jaar het WK weer gaan organiseren", stelt Hoekstra. "We zitten in september weer met Thialf om tafel over volgend jaar. Maar ik verwacht niet dat we binnen een half jaar een andere energieprijs hebben."

Maar om zelf de stekker eruit te trekken, daar is het nog te vroeg voor, volgens Hoekstra. "Het zit nog te veel in ons bloed om nu al te zeggen: we stoppen definitief."

Roelof Thijs-bokaal