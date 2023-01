Springruiters van de toekomst strijden op ponydag Indoor Hartje Drenthe

PAARDENSPORT - De hindernissen staan op 40 centimeter in de manege van Paardensportvereniging De Stroomruiters in Beilen. De ponydag van Indoor Hartje Drenthe kan beginnen. We kijken onder meer naar de strijd tussen Stijn Wessels (8) met zijn Lilly uit Gasselte; Femke Westerbeek (10) uit Wijster rijdt op Sterre.

Femke rijdt later ook nog het parcours over 50 centimeter en gaat daar met de zege aan de haal. Een mooie oranje strik en een envelop met 25 euro is de buit van de dag. En dat terwijl Sterre soms best onrustig was.

"Dan gaat ze heel hard met haar hoofd schudden en na hindernis negen ging ze even bokken. Maar ik dacht: ik moet wel gewoon door nu en dat lukte", reageert Femke. Ze maakte Sterre zelf zadelmak.

Ook Stijn en Lilly brengen het er goed vanaf. Voor hen was het pas hun vierde concours samen. "Ik was zenuwachtig. Ik had een beetje kriebels in m'n buik", zegt Stijn na afloop. En als het aan hem ligt treedt hij in de toekomst in de voetsporen van zijn grote voorbeelden. "Marc Houtzager en Jeroen Dubbeldam", zegt hij.

Drie van de vier dochters rijden paard

Het is een drukke dag voor de familie Westerbeek uit Wijster. Femke is nu klaar, maar drie van de vier dochters van het gezin rijden paard. Je zou zeggen: een hele onderneming, maar vader Joost vindt het alleen maar mooi.

"Wij vinden het als gezin hartstikke leuk dat ze fanatiek zijn en we zullen er alles aan doen om ze te steunen, maar we gaan niet de groom voor onze kinderen spelen. Dat absoluut niet", zegt hij resoluut. "Op deze manier krijgen ze ook meteen een goede band met de pony, zodat ze samen door het vuur kunnen in het parcours."

Ondanks dat de sport van zijn dochters veel tijd kost, doet Joost het graag. "Ik moet er niet aan denken om bijvoorbeeld iedere week op het voetbalveld te staan", zegt hij lachend.

Zussen nemen het tegen elkaar op

Als Femke klaar is, is het de beurt aan Hilde (12) en Laura (15). De zussen Westerbeek nemen het in een parcours over 80 centimeter tegen elkaar op. En terwijl Hilde met Coco Chanel als een speer over de hindernissen vliegt, is het niet de dag van haar grote zus. Laura heeft te maken met een zeer tegendraadse Jeronimo die drie keer weigert op de eerste hindernis. De pony is pas 4 jaar oud en Laura heeft de laatste tijd niet veel op hem gereden.

"Laura is bloedfanatiek. Voor haar telt alleen de eerste plek en dat zit haar soms best in de weg", verklaart vader Joost. "Maar leg dat maar eens uit aan een vijftienjarige."

Stijl

's Avonds neemt Laura revanche bij de paarden. Dan loopt het allemaal wel naar wens. Haar zusje Hilde wordt knap zevende in de rubriek bij de pony's waarin 36 combinaties van start gingen. Buiten dat de dames foutloos moeten zien te blijven, kijkt de jury ook naar de stijl van de ruiters.

"Eén cijfer krijg je voor hoe je rijdt. Of je bijvoorbeeld netjes zit", legt Hilde uit. "Je krijgt ook een cijfer voor de wijze van rijden: of je in het goede tempo naar de hindernissen toe rijdt. En tot slot krijg je nog een cijfer voor de algemene indruk en dat gaat om het totaalplaatje."

Jury: paardenwelzijn is belangrijk

Jurylid Wilto Molema kan vanuit het juryhok het hele parcours goed overzien. "Wat wij tegenwoordig nog belangrijker vinden is het welzijn van het paard. Hoe ga je daar mee om? Bij een weigering mag je best wel een beetje streng zijn, maar je mag niet boos worden op je paard", verklaart hij.

"Je kunt pas een parcours in een hogere klasse rijden als je 'm in een lagere klasse goed hebt gereden. Altijd racen en jakkeren kan niet", rondt Molema af.