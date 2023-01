Overtuigende thuiszege voor Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - Na drie nederlagen hebben de vrouwen van Sudosa-Desto na drie nederlagen om de Eredivisie weer eens een zege geboekt. In Assen werd Eurosped met 3-0 verslagen (25-18, 25-17 en 25-17). Sudosa-Desto stijgt door de overwinning naar de negende plaats in de Eredivisie.

"We hebben de tegenstander op alle fronten overklast vanavond", aldus trainer Erwin Sikkema. "Onze service liep erg goed, waardoor we Eurosped steeds onder druk konden zetten." Mark Afman, de co-trainer van Sudosa-Desto onderstreept dit: "We zitten in een vorm waarin we deze wedstrijden moeten winnen."

Belangrijk weekend voor de boeg

Sudosa-Desto staat na vanavond op plaats 9 in de Eredivisie en heeft dus nog een gat te dichten naar de top 6, de doelstelling van dit seizoen. Volgens Afman is hier een logische verklaring voor: "Onze positie hangt voor een groot deel af van de tegenstanders die we hebben gehad." Komend weekend kunnen de dames echter veel punten verzamelen, want er staan twee wedstrijden op het programma.

"Het is een feit: de komende wedstrijden zijn cruciaal", aldus Sikkema. Zaterdag staat een ontmoeting in Nieuwendijk tegen Voltena op het programma, de ploeg waar dit seizoen al twee keer met 3-0 van werd gewonnen. Daarnaast spelen de Assenaren zondag tegen Fast uit Gennep, dat ruimschoots onderaan staat in de Eredivisie.