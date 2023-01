Araujo behoedt FC Emmen voor overwerk in Venlo: 2-3

VOETBAL - FC Emmen zit bij de laatste zestien in het bekertoernooi. De Drentse club leek in Venlo halverwege het duel op rozen te zitten tegen VVV (0-2), maar had nog een heel laat doelpunt van Miguel Araujo nodig om te winnen: 2-3.

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor FC Emmen, dat met drie 'nieuwe' gezichten startte tegen VVV, de nummer zes uit de Keuken Kampioen Divisie. Met Michaël Heylen, Julius Dirksen en Ahmed El Messaoudi voor Jeroen Veldmate, Lorenzo Burnet en Rui Mendes speelde Emmen de thuisploeg zeker drie kwartier van het kastje naar de muur. De 2-0 ruststand, door treffers van Jari Vlak en Mark Diemers, was een magere afspiegeling van de verhoudingen. Zo raakte de Drentse club in het eerste bedrijf drie keer het aluminium: Diemers (paal en lat) en Romeny (lat).

Onnodig

VVV gaf zich echter nog niet gewonnen en startte de tweede helft furieus en uitgerekend op het moment dat Emmen dacht dat de storm was gaan liggen, werd het 1-2 via Daan Huisman die volledig vrijstaand raak kon koppen uit een corner. Op dat moment was er nog een half uur te spelen. Een kwartier later werd het zelfs volledig onnodig 2-2. Een megablunder van Arnaud Luzayadio (ingevallen voor de geblesseerde Dirksen) ging aan die goal vooraf. De Fransman kopte de bal zomaar in de voeten van de VVV'er die verwoestend uithaalde.

Araujo

Uit het niets dreigde ineens de verlenging. Maar zover kwam het niet. Dankzij Miguel Araujo, die attent was bij een voorzet van Jasin-Amin Assehnoun, werd overwerk afgewend. Met het puntje van zijn schoen liet hij VVV-doelman Lukás Zima kansloos.

Zaterdag loting