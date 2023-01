Dick Lukkien: 'We hebben verdiend gewonnen, maar de tweede helft was dramatisch'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop een opgelucht man. Miguel Araujo voorkwam met zijn teen een flink portie overwerk. "Ik denk dat iedereen behalve de mensen van VVV hier dolblij mee is. We zitten in de koker en dat is het belangrijkste en uiteindelijk geeft de 3-2 zege wel de verhoudingen over de gehele wedstrijd weer."

Lukkien vond dat zijn ploeg een zeer sterke eerste helft speelde waarin de marge al voldoende had moeten zijn voor een plek bij de laatste zestien, maar niets was minder waar. "We speelden een dramatische tweede helft. We kwamen slecht uit de kleedkamer, terwijl we elkaar nog zo hadden gewaarschuwd. Gelukkig gaven de spelers dat na de wedstrijd ook aan."

Pijnlijke wissel Luzayadio