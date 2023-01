Arianne Hartono kwalificeert zich opnieuw voor Australian Open

De Braziliaanse was de nummer 14 van de plaatsingslijst in het voorrondetoernooi en 113e op de wereldranglijst, en daarmee op papier de favoriet ten opzichte van Hartono, die 237ste is op de world ranking. Toch bleek de Drentse, ondanks een moeilijke start, een maatje te groot. In de eerste wedstrijd van het kwalificatietoernooi versloeg Hartono al de Zwiterse Ylena In-Albon. Dat was in twee sets (6-4 6-4).