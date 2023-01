Diemers en Romeny genieten van vrije rol: 'Maar we hadden het nooit zover mogen laten komen'

Gelukkig voor Emmen (en voor Diemers en Romeny, die beide al gewisseld waren) kwam het niet tot een verlenging. Diemers: "Dan hadden we zomaar kunnen verliezen, maar gelukkig had Miguel nog zo'n typisch Araujo-moment en zitten we bij de laatste zestien."

Diemers speelde gisteravond in een 'nieuwe' rol, als zwervende linkerspits. Diezelfde opdracht had Romeny. Dat beviel beide spelers prima en was voor VVV ontzettend lastig te verdedigen. De positiewisselingen voorin stelde de thuisclub continu voor keuzes. "Ik heb eigenlijk geen voorkeur voor een positie", laat Diemers weten. "Maar het klopt dat ik graag zwerf en in deze rol heb ik minder de neiging om heel ver in te zakken, waardoor ik me meer kan focussen op de dingen waar ik goed in ben."