FIFA nomineert Miedema voor verkiezing beste voetbalster

Het gaat even duren totdat voetbalfans Miedema weer in actie gaan zien. Vorige maand raakte scheurde haar voorste kruisband af in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. De verwachting is dat ze de rest van dit seizoen niet meer speelt, maar haar hoop het WK in Australië en Nieuw-Zeeland heeft ze nog niet helemaal opgegeven. "Als er een wonder gebeurt, dan sta ik er misschien. Maar ik ga er niet van uit", zei ze vorige maand tegen de NOS