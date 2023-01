Discutabale nederlaag voor Robin Jalving in debuutwedstrijd bij Heracles

VOETBAL - Hij doorliep vrijwel de gehele jeugdopleiding van FC Emmen, maar tot een officieel duel in de hoofdmacht van de Drentse club kwam het niet voor Robin Jalving. De doelman verkaste anderhalf jaar geleden van Emmen naar Heracles. En bij de club maakte de 22-jarige Drent vanavond zijn debuut in het bekerduel tegen Go Ahead Eagles. Zonder succes trouwens, want de eredivisieclub won met 0-1.

Jalving mocht keepen omdat eerste doelman Michael Brouwer rust kreeg bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en de andere keeper, Koen Bucker, geblesseerd was.

In de Overijsselse bekerderby viel de openingstreffer kort na de pauze voor de bezoekers. Isac Lidberg, die voor rust al de beste kans op een treffer had, werd geen strobreed in de weg gelegd en schoot de 0-1 in de verre hoek.