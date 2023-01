FC Emmen contracteert spits Oussama Darfalou

De Algerijn speelde van 2018 tot 2022 al in de eredivisie. Eerst voor Vitesse, maar na een periode van blessures werd hij verhuurd aan VVV Venlo. Daar scoorde hij in 32 duels acht keer. Tot 2022 speelde Darfalou voor PEC Zwolle, waarna hij naar MAS Fes in Marokko verhuisde. In totaal speelde hij 94 wedstrijden in de eredivisie.