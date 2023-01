Oussama Darfalou: 'Ik wil doelpunten maken en weer international worden'

"Maar ook dan is het aan de trainer", laat de 29-jarige centrumspits uit Algerije weten. "Ik zit op dit moment denk ik op zo'n zeventig procent. Ik ben redelijk fit, maar heb nog wel wat trainingen en vooral partijvormen nodig. Bij mijn vorige club (Maghreb Fez in Marokko) speelde ik dit seizoen vier duels, waarvan de laatste op 5 november."

Darfalou, die in Emmen een contract tot de zomer van 2024 tekende, heeft drie doelen voor ogen: "Ik wil doelpunten, met de club in de eredivisie blijven én mijn interlandcarrière nieuw leven inblazen." De Algerijn speelde veelvuldig in de nationale jeugdselecties, maar slechts twee keer in het nationale team. Één keer als basisspeler tegen Gambia en als invaller tegen Zambia, in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.