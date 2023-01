Jari Vlak trots op bekerstunt van broertje Dion tegen FC Groningen

VOETBAL - Het was een mooi bekerweekje voor de familie Vlak uit Volendam. De plaatselijke FC werd weliswaar kansloos uitgeschakeld door SC Heerenveen, maar Jari behaalde met FC Emmen de laatste zestien en een dag later deed broertje Dion hetzelfde. Met Spakenburg zorgde de jonge doelman voor een daverend stunt tegen FC Groningen (2-3).

Jari zat op de tribune in Euroborg en zag zijn broertje een prima wedstrijd keepen. "Voor rust had hij niet zoveel te doen, maar in de tweede helft redde hij geweldig in een één-op-één situatie en aan de twee tegengoals kon hij niets doen."

'Ik denk dat mijn broertje graag tegen ons speelt in de volgende ronde'

De jongste van de drie broers (Gerri, die speelt bij de Koninklijke HFC, is de oudste) gold in Volendam als een groot talent. Hij maakte afgelopen zomer bewust de stap van de profs naar de amateurs. "Misschien is het wel een stapje terug om uiteindelijk weer twee stappen vooruit te maken. Maar het is niet gemakkelijk voor een keeper", aldus Jari. "Als doelman kan je je maar richten op één positie. Ook dit seizoen heeft hij een ervaren doelman voor zich (voormalig Heracles-, ADO Den Haag- en Heracles-doelman Alessandro Damen) en moet hij geduldig zijn. Gelukkig krijgt hij de kans in de beker en speelt hij straks in de 1/8e finales." Een confrontatie, in de volgende ronde, tussen de gebroeders Vlak is dus mogelijk. "Ik denk dat Dion dat wel mooi zou vinden. We zullen het zien morgenavond bij de loting."

Veel positiewisselingen

De Volendammer in Drentse dienst kan terugkijken op een redelijke week. Na de vrij kansloze nederlaag tegen FC Twente volgde de bekerzege tegen VVV, met Vlak weer als basisspeler. Met name in de eerste helft tegen de club uit Venlo speelde de middenvelder sterk, zoals het hele elftal van Dick Lukkien prima functioneerde. "We speelden op het middenveld en voorin met veel positiewisselingen, waardoor zij af ten toe totaal niet wisten waar ze het moesten zoeken. Dat spelletje bevalt me wel."

'Zij liggen op de grond'