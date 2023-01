Manchester United bevestigt komst oud-FC Emmen-spits Weghorst

De 30-jarige Weghorst was door Burnley voor een jaar verhuurd aan Besiktas, maar die overeenkomst werd deze week ontbonden toen Manchester United zich meldde. Trainer Erik ten Hag wilde na het vertrek van Cristiano Ronaldo graag een echte spits toevoegen aan zijn selectie. Hoewel Besiktas in eerste instantie tegenstribbelde, verhuist de spits toch van Istanbul naar Manchester.

"Ik voel me bevoorrecht om bij Manchester United te gaan spelen", zegt Weghorst. "Ik heb in het verleden tegen de club gespeeld en het is een fantastisch gevoel om nu de kans te krijgen om het beroemde rode shirt aan te trekken. Ik heb de vooruitgang van United gezien onder Erik ten Hag dit seizoen en ik kan niet wachten om mijn rol te gaan spelen om het team zijn doelen te helpen verwezenlijken. Wat er ook gebeurt in de komende maanden, ik kan beloven alles te geven voor de club zolang ik hier ben."