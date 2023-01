Na inhaalduel in kletsnat Koekange staat Lamain niet langer droog

Na een vervelende liesblessure heeft Jos Lamain (32) vanmiddag niet alleen zijn rentree voor FC Zuidlaren gemaakt. De routinier bezorgde de gasten in kletsnat Koekange zelfs drie punten in de derde klasse D: 2-3 (1-1).

Na de pauze zette Ruben Westert Vitesse'63 in de inhaalwedstrijd op voorsprong (1-2). Het moment voor trainer/coach van de bezoekers Paul Raveneau om aanvaller Lamain in te brengen.

Zowel de 2-2 als 2-3 kwam van de voet van Lamain. "Waarbij het voorwerk bij mijn eerste doelpunt heel belangrijk was. Daar moet Jens van Rooijen de credits krijgen", aldus de matchwinner.

In de slotfase schreeuwde Klaas Mijnheer van Vitesse'63 zijn mannen in het geel-rood nog een keer naar voren. Vooral handenbinder Westert was gevaarlijk, maar kon de thuisnederlaag niet voorkomen.