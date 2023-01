Sterk spelend DOS'46 wint ruim van KCC

KORFBAL - De wedstrijd ging stroef van start, maar toch heeft DOS'46 een overtuigende zege geboekt op KCC. In Capelle aan den IJssel won de ploeg van trainer Henk Jan Mulder met 13-22. Hierdoor stijgt DOS'46 naar de zesde plaats in de Korfbal League.

Door zes treffers op rij werd de achterstand omgebogen naar een 4-7 voorsprong. Fardau de Boer en Eline van Veldhuisen scoorden allebei twee treffers in deze fase en hadden daarmee een belangrijk aandeel in het veranderde spelbeeld. Nadat KCC nog even terugkwam tot 6-7, was het DOS'46 dat nog voor rust de voorsprong vergrootte naar zes: 9-13.