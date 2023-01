Dames Sudosa-Desto voor de derde keer dit seizoen met 3-0 langs Voltena

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto kende weinig moeite met de dames van Voltena uit Nieuwendijk. In de Eredivisie versloegen de Assenaren Voltena met 3-0. Alle drie de sets werden ruim gewonnen. Door de winst komt Sudosa-Desto met 19 punten op de zevende plaats.

Al twee keer eerder, waarvan één keer in de beker, wonnen de dames van trainersduo Mark Afman en Erwin Sikkema van de ploeg uit Nieuwendijk en ook deze week was het raak. Voltena wist geen tegenstand te bieden en miste bovendien Raïsa Schoon, de beachvolleybalpartner van Katja Stam uit Klijndijk, die vanwege een trainingskamp niet aanwezig was vanavond.

Aftasten

De Assenaren begonnen goed aan de set. "Het was in de eerste set een beetje aftasten hoe onze tegenstander speelde, maar uiteindelijk lukte het ons druk te leggen met onze service", aldus Sikkema. Er werden weinig fouten gemaakt en Sudosa begon snel uit te lopen. Dit onder andere door meerdere goeie passes, wat weer resulteerde in sterke aanvallen. Voltena bood weinig tegenstand en dat gaf de dames van Sudosa-Desto de mogelijkheid om de eerste set binnen te slepen met 19-25.

Aan de tweede set begonnen de dames wat minder goed, Sudosa had meer moeite met de service van Voltena en hierdoor liep de stand gelijk op. Toch wist de ploeg uit Assen zich na de time-out te herpakken en mede door de sluwe service van Eline Mosselaar, die tot 2 keer via het net werd gespeeld, wist Sudosa weer uit te lopen. Ook deze set werd uiteindelijk ruimschoots gewonnen (18-25).

Prijsschieten

In de derde set was Sudosa-Desto op stoom, er was plezier te zien bij de meiden en dit zag je in de score. Zo was Voltena kansloos tegen de service van Romee Veenstra die zo'n zes keer op rij druk zette met haar service. Het block van de ploeg uit Nieuwendijk was niet aanwezig en hierdoor werd het voor Sudosa-Desto bijna 'prijsschieten'. De set werd met 16-25 zonder moeite gewonnen.

"Het was niet onze beste wedstrijd, maar als je de mindere wedstrijden ook wint is dat natuurlijk mooi", zegt Sikkema.

Hotelovernachting

Morgenmiddag speelt Sudosa-Desto tegen FAST uit Gennep, veel tijd om terug naar Assen te rijden was er dan ook niet. Daarom overnachten de dames vanavond in Helmond, zodat ze morgenmiddag fris en fruitig aan de wedstrijd kunnen beginnen. "We hebben vandaag iedereen laten spelen, zodat ze er morgen weer kunnen staan", vertelt Sikkema.