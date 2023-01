Verweij blijft leidster Marathon Cup ondanks afwezigheid

MARATHONSCHAATSEN - Terwijl Maaike Verweij en Arianna Pruisscher met hun Team Zaanlander op Tenerife zaten, werd er vanavond in Tilburg wel de elfde wedstrijd uit de Marathon Cup verreden. Ineke Dedden won de sprint van de kopgroep van zes. Ondanks haar afwezigheid blijkt Verweij uit Veenhuizen wel koploper in het klassement, Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht zakt naar de vijfde plaats.

Bij de wedstrijd in Tilburg lukte het zes vrouwen om weg te springen uit het peloton. Nadat het peloton uit de wedstrijd was gestapt, ontstond er een interessant steekspel tussen de overgebleven dames. Het tempo werd stilgelegd, de koplopers probeerden één voor één weg te springen, maar geen van de schaatssters wist het beslissend gat te slaan. In de sprint was Ineke Dedden van team BDM-BTZ de sterkste, voor Roza Blokker en Emma Engbers.