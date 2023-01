Gemiste strafbal in slotseconden kost dames E&O een punt

Het vizier stond bij beide ploegen in de openingsfase niet op scherp. Bij een 2-2 stand werd bijna tien minuten niet gescoord door slordigheden in de afwerking, maar ook de keepers hadden de zaken goed op orde. De stand bleef in de eerste helft dichtbij elkaar en met 10-10 gingen ze de rust in.

Ook in de tweede helft wist geen van beide teams een gat van meer dan twee punten te slaan. Bij een 17-19 stand leek het er even op dat E&O met de overwinning aan de haal ging. De thuisploeg kwam alleen nog sterk terug en draaide de score om naar 23-21. Door de misser in de slotseconden van E&O bleven de twee punten in Raalte. Volgende week spelen de dames in Twello tegen Voorwaarts.