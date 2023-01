Veerkrachtig Olhaco komt net tekort tegen DIO Bedum

Ondanks het verschil op de ranglijst waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd. Toch wist Olhaco vanavond in Bedum niet aan het langste eind te trekken. "We waren veerkrachtig en onze verdediging was goed. We zijn erg tevreden, maar teleurgesteld dat we niet meer punten hebben kunnen pakken. Toch zijn we tevreden met het spel dat we vandaag hebben laten zien", aldus Xander Arling.