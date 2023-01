Fit Boys heeft geen kind aan BSVV

VOETBAL - Het inhaalduel tussen Fit Boys en BSVV werd een eenvoudige prooi voor de thuisclub. Op het kunstgras in Beilen werd het 4-0 voor de nieuwe nummer 3 in 4e klasse D. BSVV blijft door de nederlaag hekkensluiter.

Met 4 punten uit 10 duels dreigt voor de ploeg uit Bovensmilde de tweede degradatie op rij. "Dit komt niet goed zo", aldus aanvoerder Rob Bruinsma. "We geven de goals te gemakkelijk weg, maar we komen ook zo moeilijk tot scoren."

Daar had de captain gelijk in, want ondanks de 4-0 nederlaag was het meeste balbezit voor de gasten. Maar ja, als je er vervolgens niets mee doet dan wordt het een lastig verhaal. "Gelukkig heb ik mijn spits binnenkort weer terug, wellicht komen de goals dan ook."

Bij Fit Boys was de sfeer een stuk beter. "Dat mocht ook wel, want voor de winterstop verloren we twee keer onnodig", aldus linkerspits Lars Hilberts. "Door deze zege haken we weer aan bij RWF en Onstwedder Boys, die drie punten meer hebben. Hopelijk kunnen we meestrijden om de titel."