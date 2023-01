Lees terug: FC Emmen en SC Cambuur weten niet te scoren [afgesloten]

FC Emmen speelt in de zestiende speelronde thuis tegen SC Cambuur. Het is de eerste keer dat deze wedstrijd gespeeld wordt op het hoogste niveau van het Nederlands voetbal.

Beide teams staan op dit moment onderaan in de eredivisie. SC Cambuur is de hekkensluiter en FC Emmen staat op de zeventiende plaats. De laatste keer dat deze wedstrijd in officieel verband werd gespeeld was in 2018. Toen bleef het gelijk.