Jenske Steenwijk strijdt met SV Meppen voor lijfsbehoud bij rentree Bundesliga

Sport en Bewegen

Hoewel een groot deel van haar leven zich in Duitsland afspeelt. Woont Steenwijk nog altijd bij haar ouders in Emmen en daar gaat ze daar ook naar school. Ze volgt de mbo-opleiding Sport en Bewegen op het Drenthe College.

"Ik zou heel graag coach willen worden in het betaald voetbal. Het liefst bij de vrouwen", vertelt Steenwijk. Ze krijgt vandaag les van Michel Kerkdijk. Hij is zelf trainer bij de amateurs van vv Dalen.

"Het is zeker een voetbaldier. Als ze op woensdag training moet geven, dan zie je hoe ze haar enthousiasme op kinderen kan overbrengen en dat is wel heel leuk om te zien."

Topsport-contract

Om haar voetbalcarrière goed met haar school te combineren heeft ze bij het Drenthe College een zogenaamd topsport-contract.

"Dat houdt in dat ik soms vrijstelling krijg van bepaalde vakken. Maar dat houdt wel in dat ik thuis m'n huiswerk moet maken en dat ik daarvoor ook heel veel moet plannen. Ik krijg daar gelukkig heel veel begeleiding bij, mensen helpen me hier heel erg goed."

Oranjeleeuwinnen?

Haar grote voorbeeld is international Lieke Martens die inmiddels is verkast van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Steenwijk zou in de toekomst ook het liefst bij Barcelona willen spelen en onderdeel uitmaken van de Oranjeleeuwinnen.

"Ik heb geen idee of de bondscoach iets van mij weet. Ik hoop voor hem van wel", lacht Steenwijk. Ze speelde wel wat wedstrijdjes voor Jong Oranje, maar werd later niet meer opgeroepen. "Jenske is wel een hele directe voetballer. Ze verdedigt hard en speelt graag de lange bal", analyseert trainer Bakhuis. "En in Nederland zijn ze toch vaak op zoek naar de technische speelsters in de kleine ruimte. Jenske is daarin net iets anders. Ze heeft wel de snelheid om de ultieme top te halen, maar ze heeft ook nog een weg te gaan", aldus Bakhuis.

Klassebehoud?

De vrouwen van Meppen speelden al eerder in de eerste Liga, maar degradeerden na één seizoen meteen alweer. Bij hun rentree staan ze nu, halverwege de competitie, zevende. Het is nu vooral zaak om erin te blijven. De competitie bestaat uit twaalf teams.

"Als je in de Liga blijft, kun je ook met meer geld plannen. En kun je je ook stap voor stap verder ontwikkelen. Maar dat moeten we eerst maar eens voor elkaar zien te krijgen", reageert Bakhuis.

Steenwijk is een stuk optimistischer. "Als we echt ons best doen, denk ik dat we de top vier kunnen halen. Als we elkaar maar positief blijven coachen, dan komt alles wel goed."