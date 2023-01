FC Emmen krijgt Cambuur niet op de knieën: 0-0

VOETBAL - FC Emmen had veel de bal, maar werd op eigen veld in de degradatiekraker tegen Cambuur, nauwelijks gevaarlijk. Het duel eindigde zoals die begon: 0-0. Door die zege blijft FC Emmen ook na speelronde 16 staan op plek 16 met nu 12 punten.

Ook FC Groningen (15e) en FC Volendam (17e) hebben 12 punten. Het gat naar Cambuur (18e) is drie punten en het gat naar de nummer 14 (Vitesse) is ook drie punten.

De grootse kans voor FC Emmen in de eerste helft was voor Zivkovic, maar de spits van FC Emmen strandde tot twee keer toe op Virginia. Diezelfde doelman pareerde kort voor rust ook nog een afstandsschot van de nummer 9 van de Drentse club.

De tweede helft was nog meer eenrichtingsverkeer dan de eerste, maar ondanks dat vele balbezit wist Emmen maar geen echte kans te creëren. De voorzetten (met name van rechts) waren continu slecht en de enige die kon terugkijken op een prima wedstrijd (Mark Diemers) kwam behoudens een vrije bal niet in scoringspositie. Hij gaf trouwens wel de assist op de beste mogelijkheid in de tweede helft. Die was voor Jari Vlak, maar de Volendammer vond de beste Cambuur op zijn pad: Virginia.