SVBO heeft Protos nog in de benen en verliest van NEO

In Barger-Oosterveld heerste een week na het winnen van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi nog de euforie. De ploeg versloeg Hoogeveen na een spannende penaltystrijd. Nu moest de Eersteklasser zich weer klaarmaken voor een wedstrijd tegen subtopper NEO uit Borne dat op de vierde plek staat in de Eerste Klasse E.

SVBO had het zaalvoetbaltoernooi duidelijk nog in de benen, want NEO was vanaf de eerste minuut de betere ploeg. Het kreeg kansen via Rick ten Tusscher en Kevin van den Brug, maar er werd niet gerscoord. Een prachtig schot via de buitenkant van de voet van Stef Rompelaar raakte de paal.

Doelpunt NEO

Gescoord werd er niet in de eerste helft, en dat was te danken aan doelman Lennon Ebeltjes. Door zijn reddingen en het aluminium bleef het 0-0. Zo belandde een schot van Ron Spoler op de paal. Het enige wat SVBo daar tegenover stelde was een schot van Dylan Wessels wat net naast ging.

NEO scoort in tweede helft

Ook in de tweede helft redde Ebletjes divserse keren, maar uiteindelijk was daar de 0-1 via Stef Rompelaar die bekwaam intikte bij de eerste paal. Er waren minder kansen te noteren dan de eerste helft, maar SVBO leek geen vuist te kunnen maken. Toch drongen de geel-zwarten wel aan in de slotfase, maar kregen geen echte kansen.