Tibor del Grosso na Nederlandse titel: 'Ik ben heel blij maar hoefde niet voluit'

VELDRIJDEN - Tibor del Grosso uit Eelde had zich bij het Nederlands kampioenschap veldrijden in Zaltbommel voorbereid op een strijd met zijn makker David Haverdings uit Zuidlaren. Maar die kwam er niet. Haverdings stapte na twee rondes al uit. Hij had last van de naweeën van griep.

"Ik houd meer van fietsen dan van lopen. Dus toen we een klimmetje op moesten, fietste ik Van der Haar en Nieuwenhuis - die daar liepen - zomaar voorbij. Ik had een goede start, maar ik had al best snel door dat ik in de beloftenwedstrijd een behoorlijke voorsprong had. Ik kreeg later in de wedstrijd ook last van m'n rug dus toen ging ik niet meer zo hard. Maar ik hoefde dus ook niet voluit", blikt Del Grosso terug. Op de streep had hij een voorsprong van 49 seconden op Luke Verburg. Het brons was op tweeënhalve minuut voor Danny van Lierop.